Ферму по выращиванию зелени за 300 млн рублей открыли в Ленобласти

На ферме планируют выращивать некочанные салаты, пряные травы, микрозелень, клубнику и землянику.

В среду, 25 мая, стало известно, что в Ленобласти открыли вертикальную ферму по выращиванию зелени. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из инвесторов проекта Александра Ставицкого.

Ферма занимает 4,5 тыс. квадратных метров, а посевная площадь составляет 10 тыс. квадратных метров. Предприятие использует метод аэропоники, который позволяет выращивать зелень без почвы. Так, корни растений находятся в воздухе и постоянно опрыскиваются растворами. Эта технология позволяет выращивать зелень и овощи круглый год.

На ферме планируют выращивать некочанные салаты, пряные травы, микрозелень, клубнику и землянику. Как отмечает Ставицкий, предприятие может производить до 35 тонн готовой продукции в месяц. На сегодняшний лень ферма работает на четверть своей мощности.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге изобрели "цифровую ферму", которая выращивает овощи с использованием ПО. Выращивать зелень можно в любое время года.

Фото: Piter.tv

