В Петербурге изобрели "цифровую ферму", которая выращивает овощи с использованием ПО

Выращивать зелень можно в любое время года.

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали "цифровую ферму" для автоматизированного выращивания сельхозпродукции. Сейчас изобретение тестирует один из агрокомплексов Петербурга. Решение может быть адаптировано под запросы определенного производителя.

Зелень (микрозелень, различные виды салатов, клубнику) выращивают на вертикальных фермах. Разработка работает на российском программном обеспечении, ей можно управлять дистанционно со смартфона и компьютера.

Вертикальная ферма — это обобщенное название агропромышленного комплекса с замкнутым циклом выращивания различных культурных растений (например, салата или помидоров). Представляет собой специальное закрытое помещение с емкостями, содержащими полезные для выращивания культур вещества (грунт, гидропоника или аэропоника). рассказали в пресс-службе СПб ФИЦ РАН.

Емкости в ферме размещаются в несколько слоев. В помещении необходимо поддерживать специальную температуру, освещение, влажность. Выращивать овощи на "цифровой ферме" можно круглый год в разных климатических условиях. При этом это трудоемкое производство. Для наиболее эффективной работы нужны системы для автоматизации производства.

Систему можно быстро масштабировать благодаря беспроводной связи и модульному принципу построения, а понятный интерфейс позволяет любому пользователю быстро адаптироваться для ввода определенных параметров выращивания тех или иных культур. Причем система универсальна с точки зрения почвы - работает с обычным грунтом, гидро- и аэропоникой. Андрей Ронжин, директор СПб ФИЦ РАН.

За границей есть аналоги, но они гораздо дороже.

Фото: пресс-служба СПб ФИЦ РАН