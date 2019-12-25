Сомнолог рассказал, как просыпаться бодрым

Специалист посоветовал не заводить несколько будильников.

Сомнолог Александр Казаченко рассказал, как высыпаться и чувствовать себя бодрым. Рекомендациями он поделился с телеканалом "Санкт-Петербург".

Врач посоветовал жителям Северной столицы пораньше ложиться спать. При подъеме лучше всего включать яркий свет или иные источники света, которые помогут мозгу синхронизироваться с тем, что наступило время бодрствования.

Специалист посоветовал не заводить несколько будильников. Громкие звуки с утра задражают нервную систему чувствительных людей. Поэтому лучше привыкать подниматься после первого или второго звонка.

Александр Казаченко отметил, что петербуржцам тяжело просыпаться, потому что в городе короткий световой день и мало солнца. Он посоветовал жителям искать поводы для радости. Когда человек испытывает приятные эмоции, вырабатывается серотонин, который улучшает самочувствие.

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