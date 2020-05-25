Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона "мразью нацистской"

Об этом ведущий заявил во время эфира на телеканале "Россия 1".

Владимир Соловьев сравнил себя с советским диктором Юрием Левитаном и назвал Дмитрия Гордона "мразью нацистской". Об этом российский телеведущий заявил во время эфира на телеканале Россия 1".

Соловьев продемонстрировал зрителям две фотографии. На одном снимке был изображен украинский журналист Гордон, на другом - пропагандист из Германии Юлиус Штрейхер. Немец сотрудничал со спецслужбами, а после был казнен.

Был одним из самых ярких пропагандистов нацизма, занимал большие должности Владимир Соловьев, телеведущий

Владимир Соловьев объяснил, что Дмитрий Гордон заявил о том, что хочет взять у российского ведущего интервью. По мнению Соловьева, это "такая же глупость", как если бы Штрейхер связался с Левитаном во время ВОВ, чтобы поговорить. Украинца ведущий назвал "наследником Штрейхера", а российские СМИ - наследниками Левитана.

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Видео: Youtube/ Просто Пи,TabrizShakhidi, Instagram/ vrsoloviev