Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Автор петиции назвал телеведущего угрозой для итальянского общества.

Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезжать на территорию Италии поддержали более 220 тыс. человек по состоянию на 17 мая. Петиция размещена на сайте Change.org.

Подписи стали собирать в октябре 2019 года. Автором петиции стал православный священник-эмигрант отец Сергий, который проживает в Италии. Свою просьбу он адресовал к главе итальянского министерства внутренних дел Лучане Ламорджезе. Священник просит внести Соловьева в "список Магнитского" и запретить ему въезд в США и страны ЕС.В описании отец Сергий отметил, что телеведущий может нанести ущерб итальянскому обществу.

Сам Соловьев в ответ на петицию заявил, что ему жалко ее автора. Несмотря на то, что у него есть два дома и вид на жительство в Италии, журналист заявил, что не собирается получать гражданства иностранного государства.