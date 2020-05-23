Посольство РФ раскритиковало конкурс Госдепа по борьбе с "дезинформацией" РФ

На эти цели власти Америки готовы потрать почти 18 млн рублей.

Посольство РФ в США раскритиковало грант госдепартамента в $250 тыс. на "разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения". Свой комментарий по этому поводу отечественные дипломаты разместили в Facebook.

По их мнению, американские партнеры раскрыли свои истинные помыслы во времена, когда обе страны теряют своих граждан из-за инфекции. В посольстве заявили, что Вашингтон хочет возложить вину на другого, вместо поиска причины в недоработках собственных властей.

От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии - нельзя. Хотели бы задать риторический вопрос. Не полезнее было бы направить эти 250 тыс. долларов на помощь нуждающимся странам, на спасение чьих-то жизней?

посольство РФ в США

Напомним, что ранее издание Financial Times напечатало материал о том, что смертность от COVID-19 в России может быть на 70% больше официальной. Авторы статьи утверждали, что об этом говорят общие данные по смертности в Москве и Санкт-Петербурге. В Кремле обвинения отрицали и заявили о начале кампании против России из-за коронавируса.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE