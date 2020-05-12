Накануне издание Financial Times напечатало материал о том, что смертность от COVID-19 в России может быть на 70% больше официальной.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отрицает обвинения в манипулировании статистикой по COVID-19. По её словам в России смертность от новой коронавирусной инфекции действительно ниже в 7,6 раз, чем в среднем в мире.

Накануне издание Financial Times напечатало материал о том, что смертность от COVID-19 в России может быть на 70% больше официальной. Авторы статьи утверждают, что об этом говорят общие данные по смертности в Москве и Санкт-Петербурге.

FT говорит, что в апреле в двух городах умерло 629 человек с подтверждённым COVID-19. При этом общая смертность увеличилась примерно на 2,7 тысячи — что больше, чем за аналогичные периоды последних пяти лет.

Издание посчитало, что неучтёнными остаются 1,444 тысячи смертей "сверх нормы". Если их прибавить к официальным данным по погибшим от новой коронавирусной инфекции, то окажется, что смертность от вируса выше на 72%.

Татьяна Голикова рассказала, что ей приятно, что FT смотрит встречи членов правительства с президентом России. По её словам, первым городом в России, который столкнулся с коронавирусом, стала Москва.

Она, на мой взгляд, несмотря на абсолютные цифры, очень достойно справляется с этой ситуацией, в том числе и по уровню летальности. Татьяна Голикова, вице-премьер

Видео: government.ru