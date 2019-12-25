FT считает, что смертность от COVID-19 в России может быть на 70% больше официальной

Издание посчитало, что неучтёнными остаются 1,444 тысячи смертей "сверх нормы".

Издание Financial Times считает, что смертность от COVID-19 в России может быть на 70% больше официальной. Авторы материала утверждают, что об этом говорят общие данные по смертности в Москве и Санкт-Петербурге.

FT говорит, что в апреле в двух городах умерло 629 человек с подтверждённым COVID-19. При этом общая смертность увеличилась примерно на 2,7 тысячи — что больше, чем за аналогичные периоды последних пяти лет.

Издание посчитало, что неучтёнными остаются 1,444 тысячи смертей "сверх нормы". Если их прибавить к официальным данным по погибшим от новой коронавирусной инфекции, то окажется, что смертность от вируса выше на 72%.

Financial Times отметило, что уровень смертности от COVID-19 в России может быть занижен и больше, так как журналисты анализировали данные только по двум городам.

Ранее в России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом.