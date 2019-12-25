За сутки от коронавируса в России излечилось 3 711 человек.

В России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил 4,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 232 243 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 392. Далее идут Московская область — 1063, Нижегородская область — 354, Санкт-Петербург — 339, Красноярский край — 227.

За сутки от коронавируса в России излечилось 3 711 человек. За весь период — 43 512.

За минувшие сутки скончалось 107 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 2116 человек.

Отмечается, что у 43,1% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее в Костроме за сутки скончалось сразу 2 человека с коронавирусом.