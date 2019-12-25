В Костроме за сутки скончалось сразу 2 человека с коронавирусом

В Костромской области коронавирус выявлен и подтвержден у 384 человек (+12 за сутки), из них - 115 выздоровели, 5 летальных исходов.

За истекшие сутки в Костромской области зафиксированы 2 летальных исхода у пациентов с коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Костромской области обновил данные за сутки. В регионе коронавирус выявлен еще у 12 жителей региона.

Буй и Буйский район - 6 человек

Кострома - 4 человека

Нея - 1 человек

Красносельский район - 1 человек

К сожалению, в области за сутки скончались сразу 2 человека с подтвержденным COVID-19. Уточняется, что у пациентов были хронические сопутствующие заболевания. Точную причину смерти установят после патологоанатомического исследования.

С начала эпидемии в регионе коронавирус выявлен у 384 человек, из них выздоровели 115 человек и 5 человек скончались. Оперштаб сообщает, что все вновь инфицированные заразились из-за общения в условиях нарушения режима самоизоляции.

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