В Костроме за сутки скончалось сразу 2 человека с коронавирусом

За истекшие сутки в Костромской области зафиксированы 2 летальных исхода у пациентов с коронавирусом.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Костромской области обновил данные за сутки. В регионе коронавирус выявлен еще у 12 жителей региона.
Буй и Буйский район - 6 человек
Кострома - 4 человека
Нея - 1 человек
Красносельский район - 1 человек
К сожалению, в области за сутки скончались сразу 2 человека с подтвержденным COVID-19. Уточняется, что у пациентов были хронические сопутствующие заболевания. Точную причину смерти установят после патологоанатомического исследования.
С начала эпидемии в регионе коронавирус выявлен у 384 человек, из них выздоровели 115 человек и 5 человек скончались. Оперштаб сообщает, что все вновь инфицированные заразились из-за общения в условиях нарушения режима самоизоляции.
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Фото: pixabay.com
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