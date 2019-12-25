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От коронавируса в Петербурге скончались еще 78 человек
Сегодня, 21:07
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smirenny

От коронавируса в Петербурге скончались еще 78 человек

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С начала пандемии в Петербурге от коронавируса скончались 7 610 пациентов.

В среду, 30 декабря, в федеральном оперативном штабе сообщили, что за последние сутки от коронавируса скончались 78 человек.

С начала пандемии умерли 7 610 пациентов. В России за сутки были подтверждены 599 смертельных случаев. Всего за период пандемии коронавируса от новой инфекции скончались 56 426 человек.

Напомним, что с 1 по 10 января пациентов с диагнозом пневмония и коронавирус будут принимать 16 городских и 7 федеральных больниц. Для коронавирусных больных развернута 11 131 койка.

Первая волна коронавируса "убила" бизнес 20 тысяч петербургских предпринимателей.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика, умер от коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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