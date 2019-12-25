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Первая волна коронавируса "убила" бизнес 20 тысяч петербургских предпринимателей
Сегодня, 19:43
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smirenny

Первая волна коронавируса "убила" бизнес 20 тысяч петербургских предпринимателей

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Около 6% бизнесменов Петербурга заявили о закрытии своих предприятий.

Малый и средний бизнес Петербурга понес значительный ущерб после первой волны коронавируса: почти шесть процентов предпринимателей закрылись, сообщила председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Елена Церетели телеканалу "Санкт-Петербург".

Профильный комитет провел анализ, результаты которого оказались неутешительные. 

Было закрыто около шести процентов от количества субъектов МСП. Это более 20 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса. Данный показатель – результат первой волны, это первые два квартала и часть третьего квартала 2020 года

заявила чиновница.

На данный момент количество компаний малого и среднего бизнеса насчитывается около 330 тысяч.

Piter TV и Сбер представляют предновогодний выпуск бизнес-сериала "ЗаДело".

Фото: Piter.TV

Теги: бизнес в петербурге, коронавирус, коронавирусные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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