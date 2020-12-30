Piter TV и Сбер представляют предновогодний выпуск бизнес-сериала "ЗаДело"

Каждый раз под Новый год все мы ждем исполнения желаний и планов. Но иногда обстоятельства бывают сильнее нашей воли и силы духа. И тогда остается только верить в чудеса. Герои предновогоднего выпуска «ЗаДело» - настоящие волшебники. Это предприниматели, работающие в event-сфере, которые несмотря на все сложности и ограничения все равно принесли в наш дом праздник.

Оксана Жданова занимается украшением интерьеров уже почти 10 лет. У Оксаны экономическое образование, до этого она работала в банковской сфере, а тогда еще будущий супруг занимался изготовлением окон.

Оксана Жданова, основатель студии новогоднего декора Elkinshop:

И поскольку у него сезонный бизнес, который наоборот больше летом, мы решили, что нужно чем-то заняться еще и в зимнее время. И моя будущая свекровь просто в шутку сказала: "Ставьте ёлки!

Сегодня среди заказчиков студии декора Elkinshop автодилеры, рестораны, отели, бизнес-центры. И если такие клиенты как автосалоны заказали оформление в полном объеме. То многие компании из сферы гостеприимства существенно урезали расходы на праздничный декор.

Оксана Жданова, основатель студии новогоднего декора Elkinshop:

В этом году есть рестораны, которые вообще закрылись и не обратились к нам, есть рестораны, которые урезали бюджеты, кто-то попросил рассрочку, кто-то попросил скидки.

Мобильная творческая студия Zadelo в наступающем году отметит пятый день рождения. В 2016 Светлане и Полине надоело работать в офисе и очень хотелось начать свое дело. Выбор пал на выездные мастер-классы, большей части из которых можно добавить приставку "эко".

Светлана Амплеева, основатель проекта Zadelo:

У нас есть несколько направлений: мы занимаемся рисованием, росписью футболок, росписью кепок, деревянных брелков. Также мы плетем ловцов снов, мандалы или изонить – когда на доску забиваются гвозди и на них в определенной последовательности создается узор.

Декабрь всегда был самым насыщенным месяцем для проекта. Мастеров приглашали на детские праздники и корпоративы. Только в прошлом году перед новым годом расписали больше 1000 ёлочных шаров. В 2020 количество заказчиков уменьшилось в 10 раз, и, конечно, все ушло в онлайн. Клиенты проекта Zadelo получают по адресу коробку со всем необходимым для работы и связываются с мастером.

Полина Петрова, основатель проекта Zadelo:

Безусловно, это не решение проблемы, потому что онлайн это всегда дороже. Плюс — это сложная организация, это дополнительная логистика. Не все клиенты готовы за эти дополнительные сложности платить. Бюджеты в этом году у всех сокращаются, а расходы на праздники в формате онлайн, они по большому счету, если не увеличиваются, то остаются прежними. Все думают, ладно, я включу на ноутбуке и это все. На самом деле, отстраиваются огромные студии, это все студийное оборудование, этот стоит колоссальных денег.

"Здравствуйте! Ну как Вы там мои дорогие, болеете? Хитрят Рома и Настя. В этом году мы к вам придем попозже. 7-го числа нас ждете?

Дед Мороз в этом году тоже "на удаленке". Поздравления, игры и даже торжественное зажжение ёлки – все по видеосвязи.

Дед Мороз и Снегурочка из Юнтолово:

Тяжело в этом году, тяжело. Пользуемся всем необходимым: дезинфицируем костюмы, пользуемся масками. В нашем волшебном сундучке маска, пистолет для измерения температуры, санитайзеры.

Ольга была одной из первых жильцов нового квартала Юнтолово, она вспоминает, несколько лет назад, здесь не было ни магазинов, ни транспорта, ни дорог. Сначала она открыла в квартале детский магазин, а затем поняла, что и развлекать юноловских детей некому. Так появилась еще одна ветвь бизнеса – event. И если в прошлом году Дед Мороз из Юнтолово едва успевал поздравить всех жителей, то в 2020-м такого спроса нет.

Ольга Андреевская, владелец сети "Бутик у Винни":

Многие семьи сейчас высажены в связи с положительным тестом. Заказы отменяются, поздравлять приходится онлайн, чтобы хоть как-то деток поддержать, настроение подарить.

Пандемия – это не только время испытаний, но и время новых возможностей. Компании в поиске альтернативных форматов работы открывают новые ниши рынка. И тот, кто делает это первым, получает хорошую фору.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Большинство наших клиентов в сфере развлечений сумели оперативно отреагировать на изменения рынка. И сейчас, в период новогодних праздников, предлагают клиентам онлайн-мероприятия, которые по эмоциональной составляющей зачастую не уступают привычным офлайн форматам. Думаю, что и в будущем крупные компании, чьи офисы расположены на разных территориях, будут использовать такой формат, чтобы быть со своей командой на одной волне. В преддверии нового года желаю всем здоровья – это главное, берегите себя и близких. Пусть 2021 год подарит бизнесу новые возможности, станет периодом оздоровления экономики и большинство компаний смогут восстановить бизнес и с новой силой взяться "ЗаДело".

В этом году у Оксаны появились и новые клиенты, которые из-за пандемии были вынуждены устроить домашний праздник и обратиться к услугам профессионального декоратора.

Оксана Жданова, основатель студии новогоднего декора Elkinshop:

Также есть офисы обратились, которые были запланированы корпоративы для сотрудников, корпоративы отменили, и чтобы создать хоть какую-то атмосферу праздника они попросили нас оформить помещение и проводят корпоративы прямо в офисе.

Полина и Света рады, что в свое время сделали верную ставку на удаленный формат и работу с мастерами на аутсорсинге.

Полина Петрова, основатель проекта Zadelo:

У нас есть преимущество, потому что нет практически никакой аренды, у нас есть только аренда складского помещения. Нам повезло, что изначально научились работать на удаленке в формате выездном.

Дед Мороз и Снегурочка из Юнтолово поняли, что фотозоны в магазине им порой не хватает для игр и хороводов с ребятами и задумались о собственной резиденции.

Ольга Андреевская, владелец сети "Бутик у Винни":

Я думаю, тяжело в этом году многим, всем, кто связан с организацией праздников, корпоративов, но все держатся, все понимают и надеются, что это все скоро закончится. Главное, чтобы никто не болел, а остальное мы переживем.

Сила воли, большое желание творить и приносить радость, несмотря на собственные трудности – вот, что отличает настоящих предпринимателей от тех, кто просто зарабатывает деньги. Весь год вместе с Питер ТВ и Сбером это доказывали герои нашего проекта. Сильные и смелые, отважные и решительные, предприимчивые и гибкие – все вместе они взялись ЗА ДЕЛО и вышли из кризиса победителями.