В Новосибирске за сутки выявили 55 человек с коронавирусом, еще один человек скончался

Скончавшейся женщине было 64 года.

В Новосибирской области за сутки коронавирус подтвердили еще у 55 человек.

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Новосибирской области сообщил, что на утро 12 мая в регионе коронавирус выявили еще у 55 человек. К сожалению, в регионе зафиксирован еще один летальный исход у пациента с COVID-19. Очередной жертвой коронавируса стала 64-летняя женщина.

С начала эпидемии в Новосибирской области выявили коронавирус у 1226. За весь период выздоровели 338 человек, 16 – скончались. На данный момент в реанимации находятся 55 пациентов, из них на ИВЛ – 17 человек.

Фото: Piter.TV