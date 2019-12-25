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В Новосибирске за сутки выявили 55 человек с коронавирусом, еще один человек скончался
Сегодня, 8:22
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MShaffter

В Новосибирске за сутки выявили 55 человек с коронавирусом, еще один человек скончался

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Скончавшейся женщине было 64 года.

В Новосибирской области за сутки коронавирус подтвердили еще у 55 человек.

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Новосибирской области сообщил, что на утро 12 мая в регионе коронавирус выявили еще у 55 человек. К сожалению, в регионе зафиксирован еще один летальный исход у пациента с COVID-19. Очередной жертвой коронавируса стала 64-летняя женщина. 

С начала эпидемии в Новосибирской области выявили коронавирус у 1226. За весь период выздоровели 338 человек, 16 – скончались. На данный момент в  реанимации находятся 55 пациентов, из них на ИВЛ – 17 человек.

Фото: Piter.TV

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Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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