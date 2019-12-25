Соловьев рассказал о нелюбви Навального к геям и евреям

Телеведущий раскритиковал позицию Максима Галкина к выпуску Тиграна Кеосаяна о российском оппозиционере.

Владимир Соловьев рассказал Максиму Галкину о нелюбви Алексея Навального к геям и евреям. Об этом телеведущий заявил в рамках собственного шоу "Полный контакт" на YouTube-канале "Соловьев LIVE". Автор программы раскритиковал артиста за его мнение, оставленное под постом оппозиционера в Instagram-аккаунте. Максим Галкин негативно отнесся к выпуску программы мужа главного редактора RT Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна.

И когда вы вдруг решили, что теперь можете поиграть в политику и выступить на стороне человека, который нас с вами, Максим, вежливо называет жидами? Если вы не знаете, это Навальный. И он также очень не любит гомосексуалистов. Он кому-то пишет: "Так вы же, оказывается, ***** и жид, мы здесь таких вообще не слушаем Владимир Соловьев, российский журналист

Автор программы добавил, что Максим Галкин начинал свою профессиональную карьеру как талантливый артист, а после "потерялся в пути".

Соловьев назвал Дудя агентом после интервью с Навальным.