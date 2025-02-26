Солнце выбросило самое крупное в 2025 году облако плазмы

Ученые не видят большой угрозы для нашей планеты.

Мощный выброс плазмы, произошедший 25 февраля на Солнце, пройдёт довольно близко к Земле, однако все ще не заденет нашу планету. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Очень близко, но всё же мимо планеты, согласно текущим расчетам, проходит вчерашний выброс массы от вспышки M3.6. Угловое расстояние между Землёй и плотным краем плазменного облака, если верить математике, составит всего около 10 градусов при полном секторе распространения вещества в 120-130 градусов. сообщение от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН

Специалисты указали, что "зазор" является очень небольшим, но всё же он есть. Геомагнитная обстановка на 27 и 28 февраля 2025 года остается слабо-возмущенной при сильном отклонении от нормальных показателей. Однако ученые добавили, что разброс в 10 градусов Цельсия близок к общей погрешности модели, поэтому возможность прихода части плазмы к Земле в ночь, которая пройдет с четверга на пятницу, всё же не исключена. Эксперты из Лаборатории напомнили, что краевое касание не может стать источником экстремальных событий. В худшем сценарии прогноза говорится о том, что землю настигнут бури, не превышающие второго уровня угрозы по пятибалльной шкале. Вероятность такого сценария, согласно расчетам, составляет 36 процентов.

Днем ранее на Солнце произошли два мощных выброса плазмы. Первый, случившийся в ночь на вторник, был направлен в противоположную от Земли сторону. Второй, дневной, выходил из такой области, которая располагается под углом 39 градусов к линии Солнце-Земля. В последнем случае ученые не исключали попадания части вещества на планету.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости