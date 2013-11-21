Солдаты в Монголии открыли огонь по сослуживцам

По предварительной информации, погиб один человек.

Проводится расследование инцидента, который произошел на военной части в Монголии. Подробности в пятницу, 9 апреля, сообщило агентство "Синьхуа". Выяснилось, что два солдата, которые проходили срочную службу, выстрелили из автоматов по своим сослуживцам.

Солдаты находились в карауле, а после стрельбы сбежали из части. По предварительной информации, погиб один человек – начальник караула. Инцидент произошел накануне в районе Алтай монгольской провинции Говь-Алтай, передает ТАСС.

В конце марта жители Иркутска ощутили землетрясение интенсивностью 3-4 балла. Эпицентр подземных толчков находился на территории Монголии.

Фото: Pixabay