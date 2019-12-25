В Китае рассказали, что Москва необычно ответила угрозе со стороны НАТО.

Sohu: Россия обратила в бегство истребители США в Прибалтике необычным способом. Об перевод материала китайского издания приводят журналисты "ПолитРоссии". Они уточнили, что в публикации говорится о том, что за последние месяцы на границе РФ с данным регионом увеличилось число провокаций, инициированных американскими военными, в конкретно - ВВС Вашингтона. Аналитики КНР полагают, что Москва решила ответить на них в несвойственной для себя манере.

В СМИ напомнили, что восемь истребителей F-15, а также два воздушных заправщика находились на военных учениях в небе Эстонии. Во время выполнения маневров боевая авиация Североатлантического альянса совершила приближение к российской территории. По информации от Sohu, ВВС СШа любят выполнять полеты на сверхмалой высоте (порядка 150 метров), чтобы быть максимально незаметными для радаров. Такое решение дает военным преимущество в воздушном пространстве. Маневрами силы НАТО пытались понять степень готовности российских военных реагировать на внешнюю угрозу.

В Sohu напомнили, что РФ не стала отправлять на перехват иностранных самолетов свою авиацию. Вместо этого такую операцию совершила ПВО.

Пушилин заявил, что никто не заставит жителей ДНР отказаться от своих ценностей и традиций.

Фото: Pixabay.com