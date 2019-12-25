Sohu: США готовы нанести удар по России в случае ее военного вмешательства в конфликт в Донбассе

По сообщению издания, Пентагон внимательно смотрит за действиями России.

США пригрозили нанести удар по Российской Федерации в случае атаки на украинские войска в Донбассе и в Крыму. Об этом заявляет китайское издание Sohu со ссылкой на недавние заявления Пентагона.

Издание отмечает, что за последние дни обстановка на юго-востоке Украины сильно ухудшилась. ВСУ регулярно обстреливают территории ДНР из различных видов оружия. Так в результате одной из атак украинским беспилотником был убит пятилетний ребенок.

Вашингтон дал понять, что вступится за Украину, если Россия направит свои войска для защиты жителей Донбасса. Также США обеспокоены тем, что Россия начала показывать "чрезмерную активность" после обострения конфликта на Донбассе.

Мы отслеживаем ситуацию с сообщениями украинской армии о размещении российских войск на границе. Мы очень, очень внимательно наблюдаем. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона (цитата Sohu)

Китайское СМИ на основании сделанных Вашингтоном заявлений утверждает, что США готовы к атаке на Россию.

Ранее в США заявили о готовности обсудить с Россией соглашение об инцидентах в море.

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