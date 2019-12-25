Пушилин заявил, что никто не заставит жителей ДНР отказаться от своих ценностей и традиций

Глава ДНР поздравил жителей с седьмой годовщиной формирования республики.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что никто не заставит жителей региона отказаться от своих ценностей и традиций, которые получили от предков. такое заявление политик сделал в обращении, опубликованном агентством новостей. Спикер поздравил население ДНР с седьмой годовщиной формирования республики.

Исторический путь, по которому мы идем, сопряжен с трудностями и испытаниями. Но никто и никогда не заставит нас отказаться от памяти, культуры, традиций, которые мы унаследовали от наших предков и которые обязаны передать будущим поколениям. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт объяснил согражданам, что несмотря на ежедневные обстрелы и провокации со стороны Киева, силы ДНР самоотверженно защищают территорию, идеалы, отражая агрессию со стороны Украины. По мнению Пушилина, события 2014 года стали основными звеньями для эпохального процесса, который укрепил веру народа Донбасса в единство русских людей. Он заявил, что ДНР победит в сражении за независимость.

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