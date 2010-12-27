Послание Путина странам НАТО раскрыто

Глава государства предложил Европе и НАТО отказаться от размещения ракет наземного базирования.

Опубликовано обращение Владимира Путина к нескольким десяткам государств. В частности, стран НАТО. Выяснилось, что президент России предложил запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источника, ознакомившегося с документацией.

Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия цитирует издание

В обращении также указывается на намерения России не размещать ракетные комплексы до того момента, пока этим не начнут заниматься американские коллеги. Однако по данным источника, данное обещание мировое сообщество всерьез не воспримет, так как Россия уже развернула вооружение на своей земле.

Напомним, что согласно соглашению о ликвидации ДРСМД с 1987 года запрещено использование и изготовление ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров.Официально договоренность была прекращена 2 августа 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Песков прокомментировал слова Путина об "изжившей себя" либеральной идее.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

