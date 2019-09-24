Песков прокомментировал слова Путина об "изжившей себя" либеральной идее

Слова главы РФ изданию Financial Times вызвали бурную реакцию у зарубежных политиков и россиян.

Владимир Путин не является противником либеральной идей. Глава РФ выступает против ее насаждения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам Пескова, либеральная идея везде реализуется в разной степени и в разных формах. И глава РФ считает, что ее позиционирование как безальтернативной не является правильным.

Напомним, что перед саммитом G20 Путин дал интервью Financial Times, где заявил, что либеральная идея себя изжила. Президент отметил, что при построении внутренней политики нужно учитывать интересы общества. Слова главы РФ вызвали бурную реакцию у зарубежных политиков и россиян.

Видео: Financial Times