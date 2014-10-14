Петербуржцам напомнили про запрет содержания дома диких животных

Разрешить оставить в квартире крупных и ядовитых питомцев могут только в одном случае.

В Северной столице и Ленинградской области всё чаще возникают инциденты, связанные с содержанием экзотических животных. Недавно из коттеджа под Петербургом сбежала пума, а в начале октября по улице Некрасова разгуливала свинья. Издание Spb.aif.ru рассказало, в каком случае граждане имеют право оставить неприспособленных к жизни с человеком "братьев наших меньших" у себя в квартире или частном доме.

Как отметил начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев, запрет на содержание в домашних условиях нескольких видов крупных и ядовитых животных ввели в России 1 января 2020 года. Таким образом, дикого питомца можно оставить только если он был приобретён до этой даты.

Если после – вопросом будет заниматься Росприроднадзор. И в случае опасности могут быть приняты меры по конфискации. Юрий Андреев, ачальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга

Эксперт добавил, что многие люди не могут заранее рассчитать свои силы, заводя необычного питомца, и напомнил, что собак и кошек нельзя приравнивать по сложности ухода, например, ко львам или крокодилам.

Ранее петербуржцам напомнили, как вести себя при встрече с дикими животными на дорогах.

Фото: Piter.TV