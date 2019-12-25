Петербуржцам напомнили, как вести себя при встрече с дикими животными на дорогах

Например, зайцы, косули, олени, попадая в световой пучок фар, не могут выбраться из него самостоятельно.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора напомнило петербуржцам и жителям Ленобласти, как вести себя при встрече с дикими животными на проезжей части в тёмное время суток.

Например, зайцы, косули, олени, попадая в световой пучок фар, не могут выбраться из него самостоятельно. У зайца глаза расположены по бокам головы и, попадая на световую дорожку, животное видит только темноту. Зайцы в таком случае продолжат делать то, что делали. Если животное бежало, то продолжит бег, стояло – так и останется стоять. Если позволяет ситуация, лучше остановиться и приглушить свет фар, тогда животное сможет покинуть проезжую часть самостоятельно.

Такое же поведение демонстрируют и такие парнокопытные, как олени. При свете фар они не могут сдвинуться с места, замирают, широко раскрыв глаза, смотрят на источник света. При резком переходе от темноты к свету олень теряет способность к ориентированию.

Сотрудники Росприроднадзора просят учитывать данные обстоятельства и проявлять особенную осторожность в местах, где имеется предупредительный знак о возможном появлении диких животных.

Фото: pxhere.com