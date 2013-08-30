В Ленинградском зоопарке перечислили различия между зайцами и кроликами

И зайцы, и кролики относятся к отряду зайцеобразных.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка назвали различия между зайцами и кроликами. Также в учреждении рассказали, чем они похожи.

И зайцы, и кролики относятся к отряду зайцеобразных. Их объединяют длинные уши, маленький хвостик и схожий рацион. Однако различий у этих животных намного больше.

Зайцы обладают вытянутыми ушами, стройным телом, длинными и тонкими передними и большими задними лапами. У кроликов же более короткие и округлые уши, пушистый мех и коренастое тело. В отличие от зайцев, кролики никогда не "переодевают" шубку.

Отличается и образ жизни этих пушистых зверьков. Кролики держатся группами, а зайцы предпочитают жить поодиночке. Первые самостоятельно роют норы и постоянно живут в одном месте, а зайцы копать не умеют, поэтому прячутся в уже готовых убежищах. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Новорожденные детеныши у этих зверьков также абсолютно разные. Крольчата появляются на свет беспомощными, у них отсутствует мех, а глаза и уши закрыты. Зайчата рождаются самостоятельными, они полностью покрыты шерстью, зрячие и быстро развиваются.

От хищников эти животные спасаются бегством, однако зайцы продолжают до тех пор, пока не отстанут от преследователя. А кролики побегут до ближайшей норки, параллельно издавая крик.

В зоопарке Петербурга живут и кролики, и зайцы.

Ранее в учреждении назвали различия между страусами и эму.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка