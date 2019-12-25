В Ленинградском зоопарке назвали различия между страусами и эму

В пресс-службе Ленинградского зоопарка перечислили различия между страусами и эму.
Их можно спутать, поскольку обе птицы большие и нелетающие, с длинной шеей и маленькой головой. Эму и страусы – хорошие бегуны, они могут развивать впечатляющую скорость благодаря длинным и мощным ногам. Кроме того, эти пернатые всеядны.
Однако у страусов и эму разный рост: взрослые особи могут достигать 270 и 180 сантиметров соответственно. Также у них непохожее строение лап. У австралийского обитателя три пальца, а у его африканского "двойника" – всего два.
Помимо этого, у эму серо-коричневые, раздвоенные и более "рыхлые" перья, у страусов же – черные и белые, плотные и жесткие.
А в петербургском учреждении живет только эму Василий Иванович.
Ранее в Ленинградском зоопарке показали купания выдры.
Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все