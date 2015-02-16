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В Ленинградском зоопарке показали купания выдры
Сегодня, 14:28
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В Ленинградском зоопарке показали купания выдры

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Речные выдры проводят много времени в водоемах.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка петербуржцам показали выдру Финика. 

Речные выдры проводят много времени в водоемах: они добывают рыбу, играют и отдыхают. Благодаря обтекаемому телу, сильным лапам с перепонками и густому меху эти животные могут устраивать водные забавы круглый год. 

Так и Финик наслаждается купанием в своем бассейне в любой сезон.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что манул Шу продолжает зажировку перед зимой. Толстый слой жира спасает кошачьих от холода, также они обрастают более густой шерстью. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: выдра финик, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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