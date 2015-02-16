В Ленинградском зоопарке показали купания выдры

В пресс-службе Ленинградского зоопарка петербуржцам показали выдру Финика.
Речные выдры проводят много времени в водоемах: они добывают рыбу, играют и отдыхают. Благодаря обтекаемому телу, сильным лапам с перепонками и густому меху эти животные могут устраивать водные забавы круглый год.
Так и Финик наслаждается купанием в своем бассейне в любой сезон.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее мы рассказывали о том, что манул Шу продолжает зажировку перед зимой. Толстый слой жира спасает кошачьих от холода, также они обрастают более густой шерстью.
Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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