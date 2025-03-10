В Ленинградском зоопарке родился детеныш китайского мунтжака

В настоящее время олененок активно выходит гулять с группой сородичей, изучая все вокруг себя и повторяя за взрослыми.

В Ленинградском зоопарке в семействе китайских мунтжаков 22 января произошло пополнение. Родителями стали олени Артур и Офелия, сообщили в учреждении 10 марта.

Малышка еще очень маленькая, она реагирует на многое осторожно и пугливо. В настоящее время олененок активно выходит гулять с группой сородичей, изучая все вокруг себя и повторяя за взрослыми.

Пока на шерстке детеныша остаются белые пятна, по мере роста они исчезнут. К шести месяцам окрас станет однотонным.

Загляните к нам в гости, чтобы успеть полюбоваться пятнышками маленькой самки китайского мунтжака! Застать олененка вероятнее всего можно во время показательного кормления. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке пополнилось семейство обыкновенных игрунок.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка