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Собянин заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу есть у 60% жителей Москвы

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Это совпадает с показателем Нью-Йорка.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что  коллективный иммунитет к коронавирусу есть у 60% жителей Москвы. Об этом сообщил "РИА новостям" мэр города Сергей Собянин.

По словам Собянина, соответствующие показатели совпадают с тем, какой сейчас иммунитет к COVID-19 у жителей Нью-Йорка.

При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили  пик, растянули процесс на три месяца

Сергей Собянин, мэр Москвы.

Напоним, что информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подвел итоги по заболеваемости коронавирусом на Северо-Западе России в период с 11 по 17 июля. Отмечается, что в России прирост составляет 6%.

Ранее мы сообщали о том, что Мурашко объяснил интерес к опыту борьбы с COVID-19.

Видео: government.ru

Теги: коллективный иммунитет, москва коронавирус, собянин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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