Собянин заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу есть у 60% жителей Москвы

Это совпадает с показателем Нью-Йорка.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу есть у 60% жителей Москвы. Об этом сообщил "РИА новостям" мэр города Сергей Собянин.

По словам Собянина, соответствующие показатели совпадают с тем, какой сейчас иммунитет к COVID-19 у жителей Нью-Йорка.

При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца Сергей Собянин, мэр Москвы.

Напоним, что информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подвел итоги по заболеваемости коронавирусом на Северо-Западе России в период с 11 по 17 июля. Отмечается, что в России прирост составляет 6%.

Ранее мы сообщали о том, что Мурашко объяснил интерес к опыту борьбы с COVID-19.

Видео: government.ru