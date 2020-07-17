Собянин заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу есть у 60% жителей Москвы

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу есть у 60% жителей Москвы. Об этом сообщил "РИА новостям" мэр города Сергей Собянин.
По словам Собянина, соответствующие показатели совпадают с тем, какой сейчас иммунитет к COVID-19 у жителей Нью-Йорка.
При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца
Сергей Собянин, мэр Москвы.
Напоним, что информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подвел итоги по заболеваемости коронавирусом на Северо-Западе России в период с 11 по 17 июля. Отмечается, что в России прирост составляет 6%.
Ранее мы сообщали о том, что Мурашко объяснил интерес к опыту борьбы с COVID-19.
Видео: government.ru
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