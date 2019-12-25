Регионы СЗФО превышают общероссийский показатель заболевания коронавирусом

По России прирост составляет 6%,в СЗФО ― 9%.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подвел итоги по заболеваемости коронавирусом на Северо-Западе России в период с 11 по 17 июля.

Показатель прироста выявленных заболевших в СЗФО превышает общероссийский (6%) и составляет 9%. Наиболее высокие темпы прироста демонстрирует Ненецкий автономный округ (35%). Отметим, что он снизился на 12% по сравнению с прошлой неделей.



В Петербурге и Ленобласти прирост заболевших COVID-19 ― 7%. За последние семь дней он снизился на 1%. Такие же изменения произошли и в Архангельской области (13%). Хорошие результаты демонстрируют Карелия, Новгородская и Псковская области. Прирост упал на 6%, достигнув 12%, 9% и 8% соответственно.

Обратная тенденция на увеличение была зафиксирована в Вологодской области (12% против 9%), Калининградской области (4% против 3%) и Республике Коми (15% против 11%).



Показатель в Мурманской области (19%) не изменился, и остается довольно высоким.



Ранее Piter.TV сообщил о том, что больницы Петербурга могут вернуться в нормальный режим работы.

Фото: Piter.TV

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