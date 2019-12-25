Мурашко объяснил интерес к опыту борьбы с COVID-19

Страны интересуются работой российских врачей из-за низкой смертности населения от коронавируса.

Михаил Мурашко объяснил высокий интерес к российскому опыту борьбы с COVID-19. Об этом глава Минздрава рассказал во время заседания. По словам чиновника, иностранные специалисты хотят перенять опыт РФ из-за низкого уровня смертности в стране от коронавирусной инфекции.

Еженедельно Минздрав РФ контактирует с двумя или тремя странами, интересующимися работой врачей с инфицированными больными. Стороны обмениваются опытом. По словам министра, в России действуют мультидисциплинарные, а также мультирегиональные команды по борьбе с коронавирусом.

Они позволяют нам в очень короткий промежуток времени донастроить систему, фактически выстроить систему помощи максимально эффективно Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Чиновник добавил, что Минздрав имеет методическую роль в том, чтобы обеспечить такой формат помощи, который будет соответствовать самым высоким стандартам и правилам.

В Минздраве заявили, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной.