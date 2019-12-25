Врачебное сообщество посчитало, что в России от коронавируса погибло 186 медиков.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал "самое верное" число умерших от коронавируса врачей. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Глава Минздрава заявил, что от COVID-19 в России погибло 40 врачей. Он назвал эту цифру самой достоверной, так как по этим случаям произошли страховые выплаты.

Отметим, что врачебное сообщество посчитало, что в России от коронавируса погибло 186 медиков.

Ранее мы писали, что в Петербурге используют немецкие экспресс-тесты на антитела к коронавирусу.