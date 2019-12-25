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В Петербурге используют немецкие экспресс-тесты на антитела к коронавирусу
Сегодня, 7:39
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В Петербурге используют немецкие экспресс-тесты на антитела к коронавирусу

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Уже поставлено более 30 тысяч тест-систем.

В пятницу, 3 июня, стало известно о том, что в Петербурге используют немецкие экспресс-тесты на антитела к коронавирусу. Об этом сообщает "Коммерсант".

Известно, что в Северную столицу уже поступило более 30 тысяч соответствующих тест-систем. Однако город планирует дополнительно приобрести порядка 500 тысяч.

Также планируется, что в Пушкине откроют собственное производство тест-систем на коронавирус. Производство должно заработать до конца 2020 года. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подскочил коэффициент распространения коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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