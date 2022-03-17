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Собянин: в Москве продолжат строить метрополитен и дороги

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Глава города рассказал о реализации намеченных планов по развитию.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице продолжат строить метрополитен и дороги, несмотря на введенные западные санкции. Такой информацией глава российской столицы поделился во время правительственного совещания по вопросам социально-экономической поддержки субъектов РФ при президенте Владимире Путине.

В частности, в Москве мы не останавливаем строительство метрополитена, закупку транспорта, работу … по реконструкции пригородного сообщения и строительство центральных диаметров, а также строительство дорог.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Глава города призвал коллег не останавливать также и строительство социальных учреждений. Собянин уверил власти страны в том, что все заявленные программы по данному направлению будут "до последнего" реализованы.

Путин: Банку России не придется "печатать деньги".

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: метрополитен, москва, регионы, сергей собянин, строительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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