Путин: Банку России не придется "печатать деньги"

Глава РФ рассказал о том, что государство имеет достаточные доходы.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Банку России не придется "печатать деньги". Такое мнение глава государства высказал во время правительственного совещания по вопросам социально-экономической поддержки субъектов РФ. Политик считает, что на данный момент по стране доходов достаточно. Он имел в виду "здоровые доходы, рыночные".

Проблем с финансированием со стороны федерального бюджета не будет. Наша экономика генерирует хороший объем доходов. Нам не потребуется прибегать к эмиссии, проще говоря, ЦБ не нужно будет печатать деньги. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавил коллегам, что с учетом новых внешних вызовов, с которыми столкнулась Россия, необходимо сохранить и расширить повестку долгосрочного развития экономической системы. Путин призвал чиновников заниматься дальнейшей реализацией всех запланированных проектов и на государственном, и на региональном уровнях. Глава РФ дал поручение задействовать в полной мере потенциал отечественной бюджетной системы как стимулирующего инструмента.

Путин: Минфин дополнительно предоставит регионам кредитную линию в 10% от доходов.

Фото и видео: kremlin.ru