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Путин: Банку России не придется "печатать деньги"

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Глава РФ рассказал о том, что государство имеет достаточные доходы.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Банку России не придется "печатать деньги". Такое мнение глава государства высказал во время правительственного совещания по вопросам социально-экономической поддержки субъектов РФ. Политик считает, что на данный момент по стране доходов достаточно. Он имел в виду "здоровые доходы, рыночные".

Проблем с финансированием со стороны федерального бюджета не будет. Наша экономика генерирует хороший объем доходов. Нам не потребуется прибегать к эмиссии, проще говоря, ЦБ не нужно будет печатать деньги.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавил коллегам, что с учетом новых внешних вызовов, с которыми столкнулась Россия, необходимо сохранить и расширить повестку долгосрочного развития экономической системы. Путин призвал чиновников заниматься дальнейшей реализацией всех запланированных проектов и на государственном, и на региональном уровнях. Глава РФ дал поручение задействовать в полной мере потенциал отечественной бюджетной системы как стимулирующего инструмента. 

Путин: Минфин дополнительно предоставит регионам кредитную линию в 10% от доходов.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: банки, банковская система, владимир путин, центробанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество,

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