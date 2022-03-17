Путин: Минфин дополнительно предоставит регионам кредитную линию в 10% от доходов

Глава РФ рассказал о поддержке субъектов РФ в условиях санкций.

Минфин дополнительно предоставит регионам кредитную линию в 10% от объема их доходов. Такое заявление глава государства Владимир Путин сделал во время выступления на правительственном совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ.

Министерство финансов дополнительно предоставит кредитную линию каждому субъекту РФ со сроком погашения не ранее конца текущего года. Мы сохраним объемы инфраструктурных бюджетных кредитов. Владимир Путин, президент РФ

Глава России Владимир Путин поручил кабинету министров организовать гибкое управление программой, а также при этом учесть все возникающие трудности, связанные с реализацией проектов. Также лидер страны не исключил возможности по увеличению объема инфраструктурных кредитов на территории РФ.

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Фото и видео: kremlin.ru