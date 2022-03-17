Путин: военные из Чечни достойно выполняют свой воинский долг на Украине

Глава РФ пообщался с Рамзаном Кадыровым.

Российский президент Владимир Путин заявил, что военнослужащие из Чечни достойно выполняют свой воинский долг на Украине, как и их товарищи из других регионов страны. Такое мнение глава государства высказал во время выступления на правительственном совещании, посвященному вопросам социально-экономической поддержки субъектов РФ. Политик ответил на обращение главы Чечни Рамзана Кадырова.

Рамзан Ахматович, я позвоню вам сейчас. Еще раз хочу сказать, что ваши военнослужащие, военнослужащие, которые принимают участие в операции, ... выполняют свой воинский долг перед Родиной, так же как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно. Владимир Путин, президент РФ

Президент России также уточнил, что во время телефонного разговора с главой Чечни планирует "поговорить на этот счет" с Кадыровым.

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Фото и видео: kremlin.ru