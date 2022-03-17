Путин: США и Евросоюз фактически объявили дефолт

Глава РФ считает, что Запад не соблюдает обязательства перед Москвой.

США и Евросоюз фактически объявили дефолт по международным обязательствам перед российской стороной, так как заморозили валютные резервы Банка РФ Такую позицию объявил глава государства Владимир Путин во время своего выступления на правительственном совещании по вопросам социально-экономической поддержки субъектов РФ.

Нелегитимные действия по заморозке…подводят черту под надежностью, так называемых, первоклассных активов. По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам. Владимир Путин, президент РФ

Политик уточнил, что западные страны в рамках антироссийских санкций заморозили примерно половину (порядка 300 миллиардов долларов) из числа золотовалютных резервов РФ. Путин в начале марта подписал указ, позволяющий возвращать государственные долги страны в рублях.

Путин: санкции Запада нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике.

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