Глава РФ рассказал о последствиях ограничений, введенных против РФ.

Российский президент Владимир Путин: санкции Запада нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике. Такое мнение глава государства высказал во время совещания с правительством по вопросам социально-экономической поддержки для субъектов страны. Политик спрогнозировал проблемы с продовольствием в мировом масштабе. Он напомнил, что после блокировки счетов компании Запада будут конвертировать свои резервы в товары, а это только усилит дефицит.

Шаги, направленные на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии экономическими, политическими, информационными средствами, она носит тотальный, неприкрытый характер. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны назвал уроком для отечественного бизнеса введенные западные санкции. У многих российских организаций арестованы финансовые активы, как и у частных лиц. По мнению Владимира Путина, нет более надежного способа сохранить средства, чем вложения денег в развитие собственной страны.

Путин заявил об успешном ходе спецперации на Украине.

Фото и видео: kremlin.ru