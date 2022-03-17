Путин заявил об успешном ходе спецперации на Украине

Глава РФ рассказал о хорошей тактике ВС РФ.

Российский президент Владимир Путин заявил об успешном ходе специальной военной операции на Украине. Такой информацией глава государства поделился с коллегами во время правительственного совещания по вопросам социально-экономической поддержки регионов. Политик считает, что тактика Вооруженных сил РФ полностью себя оправдала, а силы страны делают все возможное для того, чтобы избежать гибели гражданского населения в занимаемых украинских населенных пунктах.

Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. И наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил о принятии решений по увеличению соцвыплат и пенсий.

Фото и видео: kremlin.ru