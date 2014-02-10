Путин заявил о принятии решений по увеличению соцвыплат и пенсий

Российский президент Владимир Путин заявил о принятии в ближайшее время решения по увеличению соцвыплат и пенсий. Глава государства уточнил, что власти увеличат минимальный размер оплаты труда, уровень выплат по прожиточному минимуму, повысят размер оплаты труда в бюджетной сфере. Такое заявление политик сделал перед чиновниками во время совещания по вопросам социально-экономической поддержки регионов.
Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер страны дал поручение российскому правительству точно рассчитать параметры повышения размера выплат. Путин призвал коллег добиваться снижения уровня бедности и неравенства. По его мнению, такая задача является реализуемой на текущее время. По словам Путина, задача носит не только экономический характер, но также и является вопросом о социальной справедливости.
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