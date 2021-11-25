Глава Москвы рассказал о задачах регионального правительства по вопросу строительства жилья.

Глава российской столицы Сергей Собянин призвал сокращать число мигрантов среди районных коммунальщиков. Таким мнением чиновник поделился во время интервью с журналистами "РИА Новостей". Гость подчеркнул, что город обладает резервом к сокращению количества иностранных сотрудников. При этом в крупных предприятиях жилищно-коммунальных услуг их уже практически нет.

Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться. Сергей Собянин, мэр Москвы

Напомним, что глава Москвы ранее поручил уменьшить число мигрантов на стройках домов, нанятых в рамках программы реновации. По мнению региональных властей, следует подбирать людей другого качества, а также повышать зарплату сотрудникам. При этом город не отказывается от наращивания производительности труда, отладки механизации и индустриализации строительства.

Собянин: московская система QR-кодов отрабатывается с федеральными ведомствами.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости