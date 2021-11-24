Собянин: московская система QR-кодов отрабатывается с федеральными ведомствами

Глава столицы видит потребность в расширении применения системы ковид-сертификатов.

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил о том, что московская система QR-кодов отрабатывается с федеральными ведомствами. Такое заявление чиновник сделал во время интервью журналистам "РИА Новостей". Гость рассказал о необходимости чиновникам расширять сферу использования сертификатов. В частности, сейчас ковид-сертификаты внедрены в систему Минздрава России, Минцифры, а также единого государственного портала услуг.

Если мы первые QR-коды вводили в основном на базе собственных информационных сетей московских, то сегодня мы работаем с федеральными коллегами...Сложный механизм, он должен иметь высокую степень отработки, чтобы при необходимости расширять сферу применения QR-кодов. Сергей Собянин, мэр Москвы

Эксперт напомнил СМИ о том, что в Москве QR-коды действуют в сфере культуры. Попасть в театры и музеи можно только предъявив документ о вакцинации, медицинском отводе или справку о перенесенном заболевании. По словам Собянина, эта ситуация привлекает граждан и говорит им о том, что необходимо вакцинироваться.

Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве за последние три недели резко упала.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

