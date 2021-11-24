Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве за последние три недели резко упала

В Москве рассказали о хороших тенденциях в сфере эпидситуации.

Сергей Собянин заявил о том, что заболеваемость COVID-19 в Москве за последние три недели резко упала. Такое заявление глава российской столицы сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". По словам чиновника, динамика по региону фиксируется хорошая. Спикер подчеркнул, что такая эпидемиологическая обстановка говорит властям о том, что меры воздействия были вовремя и правильно приняты.

Последняя неделя была в этом плане вообще рекордная - снизилась заболеваемость на 30% От пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость и госпитализация в два раза ровно. И самое главное, не только абсолютное значение, но и динамика. Сергей Собянин, мэр Москвы

В Москве заметили, что в настоящее время никто из экспертов не может гарантировать того, будет или нет следующая волна коронавируса. На данный момент правительство добилась такого эффекта, при котором население может спокойно работать, а система здравоохранения - частично разгружена от пациентов. При этом чиновники продолжают адекватно оценивать колебания по чисту новых инфицированных и регулировать процессы по оказанию помощи гражданам. Санитарную обстановку в городе Собянин счел подконтрольной. В частности, власти не допускают пиковых значений заболеваемости, при которых система здравоохранения не справилась бы с потоком пациентов.

Собянин: в Москве количество мигрантов на стройках снизилось более чем вдвое.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

