Собянин: в Москве количество мигрантов на стройках снизилось более чем вдвое

Глава города раскрыл объемы строительства в регионе.

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве количество мигрантов на стройках снизилось более чем вдвое. Об этом чиновник рассказал журналистам телеканала "Россия-1". При этом за время пандемии город почувствовал на себе снижение потока трудовых мигрантов, желающих работать.

Мы уже давно работаем над программой постепенного вытеснения, замещения на ключевых городских проектах мигрантов. Потому что наши российские специалисты, москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, это люди, которые постоянно работают в этих отраслях. Это другой уровень квалификации. Сергей Собянин, глава Москвы

Эксперт напомнил о том, что объемы по городскому строительству увеличились практически в два раза по сравнению с показателями 2016 года. Однако число иностранцев, работающих на строительных площадках Москвы на выполнении заказа от правительства, упало более чем в два раза.

Собянин: нерабочие дни сыграли свою роль в снижении заболеваемости COVID-19 в Москве.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

