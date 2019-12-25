Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках программы реновации

Мэр Москвы призвал привлекать больше россиян из регионов, а также повышать рабочим зарплату и создавать условия для труда.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для работы на стройках по программе реновации необходимы квалифицированные российские специалисты, а количество рабочих-мигрантов должно быть уменьшено. Об этом он сказал в ходе осмотра возведения дома на Бауманской улице, пишет "РИА Новости".

Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы, обратился Сергей Собянин к гендиректору фирмы "Крост" Алексею Добашину

Сэр российской столицы подчеркнул, что строители обязаны работать с соблюдением всех санитарных требований. Кроме того, Собянин призвал наращивать производительность труда, а также механизацию и индустриализацию строительства.

В свою очередь Добашин заявил, что число строителей-мигрантов за прошедший год уменьшилось примерно на четверть. Средняя зарплата высококвалифицированных специалистов колеблется от 120 до 150 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что на начало ноября на столичных стройках не хватало примерно 80 тысяч человек. По мнению экспертов, дефицит связан с высокими темпами строительства.

Фото: Сайт Сергея Собянина