В Москве оценили дефицит трудовых ресурсов на стройках в 40%

На стройках в столице на данный момент работают около 40 тысяч человек.

На стройках в Москве не хватает примерно 80 тысяч человек. Дефицит оценивается в 40%: в столице не хватает ни рабочих, ни инженеров. Об этом РБК сообщил вице-мэр Андрей Бочкарев.

На стройках в столице на данный момент работают около 40 тысяч человек. По мнению Бочкрева, дефицит связан с высокими темпами строительства. Трудовые мигранты приезжали в основном из Таджикистана, на сегодняшний день – из Киргизии и Узбекистана.

Андрей Бочкарев отметил, что в Китае, Финляндии рабочих не привозят из-за границы. Поэтому он поставил задачу – разработать план мероприятий, который позволит обойтись без мигрантов. Для этого, по мнению вице-мэра, зарплата у строителей должна стать в 2-3 раза больше, а количество строителей на объекте в несколько раз меньше.

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