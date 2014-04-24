Собянин: последнюю часть БКЛ метро Москвы введут в начале 2023 года

Мэр Москвы рассказал о планах по строительству метрополитена.

Сергей Собянин заявил, что последнюю часть Большой кольцевой линии метрополитена Москвы введут в эксплуатацию в начале 2023 года. О таких планах глава российского столичного региона рассказал президенту Владимиру Путину во время личной встречи в Кремле. Завершающую треть проекта чиновник назвал наиболее сложной.

Мы треть из него уже ввели. Еще треть - это западное, юго-западное и южное направление - этот большой участок введем в этом году. Две трети Большого кольца уже будут построены. Сергей Собянин, мэр Москвы

Глава администрации города объяснил политику, что Москва создаст самое большое метрокольцо в мире.Этот проект позволит властям радикально изменить ситуацию с передвижением по городу, а также нагрузкой по радиальным линиям метро.

Напомним, что БКЛ - строящаяся линия метрополитена. Она будет окрашена на схеме в бирюзовый цвет и будет идти под номером 11. Линия станет третьей самой продолжительной для пассажирского рельсового транспорта, уступая только Кольцевой линии метро и Московского центрального кольца (МЦК).

Собянин: до конца года в Москве планируется переселить по реновации до 50 тыс. человек.

Фото: kremlin.ru

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