Собянин: до конца года в Москве планируется переселить по реновации до 50 тыс. человек

Мэр столицы рассказал о реализации госпрограммы по расселению граждан.

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил о том, что до конца года в Москве планируется переселить по реновации до 50 тысяч человек. Такое заявление чиновник сделал во время личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Государственная программа по расселению населения продолжает набирать обороты в регионе. Полностью завершить процесс администрация намерена до 2032 года.

За этот период времени мы прошли большой путь: от создания градостроительной документации, просто гигантская работа, честно говоря, - внутри города спроектировать еще один город. Сергей Собянин, мэр Москвы

Собянин подчеркнул, что в предыдущие года в эксплуатацию выводилось порядка 3 миллионов квадратных метров жилья. В текущем году город приблизился по данному показателю к отметке в 6 млн кв.м. По мнению чиновника, немаловажную роль в процессе играет восстановление экономики после кризиса и ее дальнейшее развитие.

Собянин: экономические показатели Москвы превзошли допандемические.

Фото: Kremlin.ru

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