В Тюменской области спасли табун лошадей

Жеребят перевезли в лодке на берег.

В Тюменской области сотрудники МЧС России спасли табун лошадей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в деревне Спирина. Лошади с жеребятами паслись на поле, когда начала прибывать вода. В результате животные оказались отрезанными от суши.

За помощью к спасателям обратился житель деревни. Жеребят перевезли в лодке на берег, а взрослые лошади преодолели водное препятствие вброд.

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Видео: МЧС России