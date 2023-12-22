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В Тюменской области спасли табун лошадей

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Жеребят перевезли в лодке на берег.

В Тюменской области сотрудники МЧС России спасли табун лошадей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в деревне Спирина. Лошади с жеребятами паслись на поле, когда начала прибывать вода. В результате животные оказались отрезанными от суши.

За помощью к спасателям обратился житель деревни. Жеребят перевезли в лодке на берег, а взрослые лошади преодолели водное препятствие вброд.

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае потушили пожар в нежилых зданиях.

Видео: МЧС России

Теги: лошади, мчс россии, табун, тюменская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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